Kleuterjuffen Jan Ruusbroec brengen hun kindjes paaseitjes aan huis Bart Kerckhoven

15 april 2020

De kleuters van de vrije basisschool Jan Ruusbroec in Ruisbroek werden dinsdag verrast door hun juffen. Normaal krijgen ze elk jaar net voor Pasen paaseitjes maar omdat de school nu al een maand gesloten is kon de paashaas de eitjes niet in de klassen droppen. “De kleuterjuffen brachten daarom, met de goedkeuring van de politie en naleving van alle veiligheidsmaatregelen, de paaseitjes tot bij de kleuters thuis”, zegt David Day, directeur van VBS Jan Ruusbroec. “Zo konden de kleuters toch genieten van de lekkere chocolade en ook even, vanop afstand, praten met hun juf die ze hard missen als we de vele berichtjes en foto’s mogen geloven.” De kinderen waar de paashaas niet kon langsgaan aan huis, krijgen de eitjes wanneer de school terug mag opengaan.