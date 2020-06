Kleuter Den Top test positief voor coronavirus: klasje tot einde schooljaar in quarantaine Bart Kerckhoven

19 juni 2020

09u46 84 Sint-Pieters-Leeuw Een kleuter die op school zit in Den Top in Sint-Pieters-Leeuw is besmet met het coronavirus. Het kind testte positief voor het Covid 19 tijdens een routinecontrole. De klasgenootjes moeten nu in quarantaine en zullen dit jaar niet meer naar school gaan.

De kleuter die besmet raakte vertoonde geen symptomen maar tijdens een controle kwam toch aan het licht dat het kind besmet was met het coronavirus. “We zijn donderdagavond op de hoogte gebracht”, zegt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “De ouders van de schoolkinderen zijn op de hoogte gebracht. In Den Top zijn alle coronaregels strikt opgevolgd zodat enkel de klas van de kleuter in quarantaine moet en twee volwassen personen. Er is op dit moment geen enkele reden tot paniek. We zijn natuurlijk wel geschrokken door het nieuws maar net omdat in onze scholen alle maatregelen toegepast worden kunnen we de ouders toch wat gerust stellen. Door met strik afgebakende bubbels te werken weten we perfect met wie de groep op school in contact komt. Wie vragen heeft kan de directie van de school zelf contacteren.” Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is ook ingeschakeld zoals dat voorgeschreven wordt wanneer bij schoolkinderen een besmetting wordt vastgesteld. De kinderen en de volwassenen die met de besmette kleuter contact hadden zullen ook getest worden.