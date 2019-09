Klein Gevaarlijk Afval wordt voortaan veilig opgeslagen in Leeuws recyclagepark Bart Kerckhoven

25 september 2019

14u02 1 Sint-Pieters-Leeuw De opslag van het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op het Leeuwse recyclagepark gebeurt voortaan veilig. De gemeente liet een afdak plaatsen aan de afdeling KGA.

Deze week werd het afdak geplaatst aan de afdeling KGA. Volgens de Vlarem-wetgeving moeten daar speciale maatregelen genomen worden. Een afdak maakt alvast een groot verschil omdat bij sommige stoffen de aanraking met water zeer gevaarlijk kan zijn.

De voorbije maanden kregen de medewerkers van het park ook al een nieuwe wachtpost met een berging en een douche. Ook die laatste is belangrijk want als bezoekers of medewerkers in contact komen met gevaarlijk afval kunnen ze zich meteen afspoelen.