Klant steelt inkomsten frituur WHW

04 september 2019

10u02 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden omdat hij op twee maanden tijd tweemaal had ingebroken in dezelfde frituur. Bovendien werd de man op heterdaad betrapt bij het stelen van make-up in het Woluwe Shopping Center.

De eerste inbraak vond in de nacht van 22 op 23 juni 2018 plaats. De bewakingscamera van de frituur registreerde toen hoe een inbreker de deur van het berghok forceerde en een uur de tijd nam om zowat het hele berghok leeg te roven. Daarbij ging de man aan de haal met een hoop bier, frisdrank en frituursnacks. De uitbaatster herkende op de camerabeelden

één van haar klanten en die man, J.V., werd ondervraagd en bekende de feiten. Een maand later, in nacht van 22 op 23 augustus, sloeg de man opnieuw toe. Ditmaal schakelde hij wel de bewakingscamera in de frituur uit, maar op bewakingscamera’s van de gemeente was te zien hoe hij opnieuw een uurtje bezig was om ditmaal niet alleen bier, frisdrank en frituursnacks te stelen, maar ook 570 euro. Enkele maanden later werd de man in het Woluwe Shopping Center ook betrapt bij de diefstal van een hoeveelheid make-up. Sindsdien is er van J.V. geen spoor meer.