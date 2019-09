Kinesiste volgend jaar voor hof van beroep na dood patiënt WHW

30 september 2019

16u21 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 32-jarige kinesiste moet op 7 september 2020 voor het Brusselse hof van beroep verschijnen voor haar aandeel in de dood van een 72-jarige man. De vrouw maakte volgens de nabestaanden en het parket een fatale fout met zijn beademingstoestel, waarna hij stikte. De rechter achtte het oorzakelijk verband in eerste aanleg niet bewezen en sprak haar daarom vrij.

De 72-jarige Hugo V. D. was in het voorjaar van 2013 in Tunesië op vakantie. Na een heel leven gewerkt te hebben in de bouwsector genoot hij met volle teugen van zijn pensioen en zijn familie. Op 18 maart sloeg het noodlot echter toe. De man kwam ten val aan het zwembad en raakte in een diepe coma. Na een moeizame repatriëring kwam hij in het UZ Leuven terecht. De dokters zagen geen overlevingskans, maar de kranige zeventiger herstelde wonderbaarlijk. De laatste fase van zijn revalidatie kon daarom dichter bij huis gebeuren, in ziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw.

“Onopzettelijke doodslag”

De toestand van Hugo werd dag na dag beter tot op 1 juni het noodlot een tweede maal toesloeg. Vermits het weekend was, moest kinesiste Els V. - die normaal gezien op een andere afdeling werkte - toezicht houden op alle patiënten. Door een probleem met zijn beademingstoestel overleed de man echter geheel onverwacht. Onopzettelijke doodslag, aldus het parket, dat de kinesiste vervolgde, zij het slechts met de opschorting. De vrouw had volgens het openbaar ministerie een fout gemaakt met zijn beademingstoestel.

“Geen oorzakelijk verband”

De rechter ging echter niet mee in deze hypothese, voornamelijk omdat het onderzoek volgens haar niet volledig was. “Er is geen uitsluitsel over de doodsoorzaak van het slachtoffer. Er had een technisch deskundige moeten ontboden worden om die vast te stellen, maar dat is niet gebeurd. Ook op andere punten voldoet het onderzoek niet op medisch vlak. Daardoor kan - los van het al dan niet onvoorzichtig handelen van de beklaagde - het oorzakelijk verband tussen de beweerde fout van beklaagde en de dood van de man niet onomstotelijk bewezen worden”, sprak de rechter. Ook het revalidatiecentrum, dat niet vervolgd werd voor de dood van de man, kreeg een veeg uit de pan. “Het is verontrustend dat er zo weinig aandacht was voor medische hulpmiddelen en hoe het personeel hiermee moest omgaan”, klonk het. Het parket ging in beroep. Volgend jaar wordt de zak behandeld.