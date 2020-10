Kinesiste in beroep alsnog veroordeeld voor dood zeventiger: “Wel schuldig maar geen straf”

Sint-Pieters-Leeuw

Een 33-jarige kinesiste uit Asse, die werkt in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw, is voor het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een opschorting. In eerste aanleg werd ze nog vrijgesproken voor de feiten. Bovendien had het parket-generaal vorige maand de vrijspraak gevorderd. Het hof van beroep oordeelde maandag dat de kinesiste toch verantwoordelijk is voor de dood van de zeventiger, maar gaf de vrouw geen straf.