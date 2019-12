Kinderopvang zoeken wordt eenvoudiger: Sint-Pieters-Leeuw opent loket voor de ouders Bart Kerckhoven

21 december 2019

14u19 0 Sint-Pieters-Leeuw Ouders zullen in Sint-Pieters-Leeuw vanaf 1 januari eenvoudiger opvang voor hun kind vinden. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw opent namelijk een loket kinderopvang.

Het loket moet de zoektocht naar opvang vergemakkelijken. “Aan het Loket Kinderopvang kunnen ouders een volledig overzicht krijgen van alle mogelijke kinderopvanginitiatieven in Sint-Pieters-Leeuw”, zegt schepen van Kinderopvang An Speeckaert (CD&V). “Ook voor de gemeente betekent het loket Kinderopvang een grote meerwaarde omdat we zo de nood aan kinderopvang beter in kaart kunnen brengen.”

Ouders kunnen vanaf 1 januari via www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang-zoeken gebruik maken van het loket en met één aanvraag alle opvanginitiatieven van hun keuze aanduiden. Het loket Kinderopvang stuurt dan de aanvraag naar hen door. Wie hulp nodig heeft, kan daarvoor ook terecht in het Sociaal Huis en het Huis van het Kind.