Kinderen kunnen binnenkort ravotten in nieuw belevingspark Hoge Paal Bart Kerckhoven

25 september 2019

13u21 0 Sint-Pieters-Leeuw Aannemer Strabo is in de wijk Hoge Paal aan de slag om het natuurparkje om te vormen naar een echt belevingspark. Kinderen kunnen er zo binnenkort ravotten in een heus belevingspark.

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei ontwierp met het gemeentebestuur en de buurtbewoners een plan zodat het parkje helemaal ingericht wordt tot speelnatuur. De ingangen via Den Huysman, Kareeloven en Nederveld worden opgeknapt en in het achterste deel wordt een speelzone voorzien. In april werden al houten avonturenpaden aangelegd en in juli volgden de vlonderpaden. Tegelijk wordt er extra waterbuffering voorzien. Eind september moet de aannemer klaar zijn. Gemeentearbeiders zaaien dan nog zelfs het gras in en zullen een hondenlosloopweide aanleggen.