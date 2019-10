Kinderen Ave Mariabasisschool ravotten voortaan op grotere speelplaats en leven zich uit op nieuw speeltoestel Bart Kerckhoven

15 oktober 2019

15u53 0

De kinderen van de Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek kijken voortaan zeker uit naar de speeltijd want op de speelplaats is een gloednieuw speeltoestel geplaatst. Omdat de speelplaats stilaan te klein werd is de ruimte er 120 vierkante meter groter geworden en tegelijkertijd is ook nog eens een overdekte fietsenstalling voorzien. Steeds meer kinderen komen met de fiets naar school en dus was een overdekte stalling broodnodig geworden. Omdat het speeltoestel heel populair is werd op school wel al een beurtrol afgesproken tussen de klassen zodat alle kinderen de ruimte krijgen om er te ravotten.