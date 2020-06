Kerk van Oudenaken wordt ‘parochiezaal’, huidige zaal gaat tegen de vlakte Tom Vierendeels

26 juni 2020

18u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw gaat de Sint-Pieters-Bandenkerk in Oudenaken omvormen tot parochiezaal. Bedoeling is de zaal in 2023 in gebruik te nemen. De huidige parochiezaal zal afgebroken worden en maakt plaats voor een pleintje.

“Vorig jaar organiseerden we een open inspraakvergadering in de kerk zelf om met de suggesties aan de slag te gaan”, vertelt Jan Desmeth (N-VA), schepen van Erediensten. “De afgelopen maanden gingen we met deze informatie aan de slag om de laatste keuzes te maken. Die plannen moeten in september klaar zijn zodat we ze kunnen terugkoppelen met de bevolking.” En dit najaar zou het proces dan verdergezet kunnen worden. De gemeenteraad keurde donderdagavond goed dat Haviland de gemeente zal begeleiden bij dat project. “In oktober van dit jaar kunnen we de procedure om een architect te vinden starten en dit onder begeleiding van Haviland”, vervolgt Desmeth. “De architect dient te vertrekken vanuit de resultaten van het onderzoek en ook de kerkfabriek zal nauw betrokken blijven. Dat onderzoek konden we overigens anderhalf jaar geleden opstarten door in te tekenen op een studie van de Vlaamse Overheid die werd aangeboden. Op die manier kregen we tijdens de gesprekken met bijvoorbeeld verenigingen en buurtbewoners al bijstand van architecten.”

De plannen zoals ze nu zijn maken van de kerk een feestzaal. “Voorlopig gaan we er vanuit dat de huidige parochiezaal wordt afgebroken om in de kerk een nieuwe zaal te maken”, weet Desmeth. “Op de locatie van de oude parochiezaal komt een plein dat toegankelijk zal zijn vanaf de zijkant van de kerk.”

Dorp levendig houden

Het bestuur wil met dit plan een dorp als Oudenaken levendig houden. Dat zegt Gunther Coppens (N-VA), schepen van Gebouwen. “Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem zijn onze kleinste deelgemeenten en we willen ook in deze kleine dorpen aanwezig blijven”, klinkt het. “We zetten daarom in op het gemeenschapsleven zodat het geen slaapdorpen worden. In Sint-Laureins-Berchem mochten we vorig jaar nog de nieuwe school Puur Natuur inhuldigen. Het doet ons nu veel plezier dat we met de herbestemming van de kerk niet alleen Oudenaken een vernieuwd aanzicht kunnen geven, maar dat dit ook zekerheid biedt voor de toekomst van het drukke verenigingsleven in Oudenaken.”

Geen diensten meer

Sinds de pater die de ere- en gebedsdiensten leidde in juli 2017 op pensioen ging wordt de kerk van Oudenaken niet meer gebruikt. De kerk zelf werd begin vorige eeuw gebouwd nadat de toenmalige kerk uit de 18de eeuw rond 1910 werd afgebroken. Die lag waar het kerkhof is gelegen, ten noorden van de huidige kerk. De huidige kerk werd voor het eerst in 1912 ingetekend op het kadaster. De eerste plannen van de kerk werden in 1908 getekend.