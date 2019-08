Karlien Devoghel stapt Dodentocht uit: “Gedachte aan kleine Cas gaf extra duwtje in de rug” Bart Kerckhoven

12 augustus 2019

Karlien Devoghel uit Oudenaken is er in geslaagd om de Dodentocht voor de tweede keer uit te stappen. Ze legde de wandeltocht van 100 kilometer dit keer af met een bijzondere reden. Zo wou ze de nagedachtenis eren van kleine Cas. Het zoontje van haar vrienden Ilse Leyssens en Steve Van Nechel overleed in juni, amper acht maanden jong, aan de gevolgen van een stofwisselingsziekte. Karlien besloot met haar deelname geld in te zamelen voor de vzw’s Boven De Wolken en Kiekafobee, twee organisaties die de ouders van Cas ondersteunden in deze moeilijke periode. Na 18 uur en 41 minuten stapte Karlien samen met haar familie en Ilse en Steve over de finishlijn. “De gedachte aan onze kleine Cas gaf dat extra duwtje in de rug”, schreef Karlien nadien op Facebook. “Naast de stramme spieren en pijnlijke voetjes overheerst een heel warm gevoel van dankbaarheid.” Volgende week wordt het bedrag bekend gemaakt dat ze inzamelde met haar Dodentocht.