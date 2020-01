Karlien Devoghel krijgt Gerbera-prijs na inzamelactie tijdens Dodentocht om Cas te gedenken Bart Kerckhoven

27 januari 2020

11u58 0

Traditioneel zet de Leeuwse afdeling van Vrouw en Maatschappij tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V een straffe vrouw in de bloemetjes die zich op een bijzondere manier heeft onderscheiden voor de lokale gemeenschap. De Gerbera-prijs 2019 ging dit keer naar Karlien Devoghel. Ze is aan de slag als juf in basisschool den Top en nam deel aan de Dodentocht om de kleine Cas te gedenken, het zoontje van een goede vriendin. Cas verloor op acht maanden het leven door een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Met haar deelname zamelde ze heel wat geld in voor twee organisaties: de vzw Kiekafobee en de vzw Boven De Wolken, die de ouders van haar petekindje ondersteunden in de moeilijke momenten. Het beeldje, waarop een Gerbera-bloem is afgebeeld, werd gemaakt door Marcel Janssens uit Sint-Pieters-Leeuw.