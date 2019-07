Jozef (73) en Christiane (71) vijftig jaar getrouwd: Het sprookje begon in zaal Jonge Deken Bart Kerckhoven

10 juli 2019

13u10

Jozef Timmermans en Christiane Limbourg uit de Jan Baptist Troucheaustraat in Sint-Pieters-Leeuw werden ontvangen op het gemeentehuis omdat ze hun gouden huwelijksjubileum vierden. Het koppel leerde mekaar kennen in zaal Jonge Deken, waar destijds heel wat jongens en meisjes voor elkaar vielen. Jozef speelde voetbal in de eerste ploeg van Ruisbroek en werd later voetbaltrainer in verschillende clubs. Het koppel gingen samen werken bij de wolfabriek d’Aoust in Anderlecht. Na de sluiting van de fabriek werkte Jozef voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Christiane ging bij UCB in Drogenbos aan de slag. Christiane sloot zich met dochter Anja destijds aan bij atletiekclub Olympic Essenbeek Halle waar ze nog steeds actief is. Ze was zelfs verschillende keren Belgisch kampioen op de 100 meter, 200 meter en het verspringen. Jozef houdt nog steeds van tuinieren en kijkt graag naar het voetbal op televisie. Het gezin breidde nog uit met dochter Anja en intussen zijn er ook de kleinkinderen Femke en Maaike bijgekomen.