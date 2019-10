Josephina Van Paemel staat trots aan het hoofd van een viergeslacht Bart Kerckhoven

31 oktober 2019

Josephina Van Paemel (96) is een trotse overgrootmoeder nu Billie Corbesier geboren is. Het kleine meisje zorgt er voor dat er geklonken kan worden op een vrouwelijk viergeslacht in de familie die vooral in Sint-Pieters-Leeuw woont. Ook grootmoeder Martine De Brucker (56) en mama Audrey Marchant (29) zijn fier op de kleinste spruit.