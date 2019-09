Jeugdverenigingen stellen zich voor tijdens boekenkaftnamiddag Ezelsoor Bart Kerckhoven

05 september 2019

12u57 0

Ook in Sint-Pieters-Leeuw konden kinderen samen met hun ouders de schoolboeken kaften tijdens Ezelsoor. Illustratoren Vero Beauprez, Tom Schoonooghe, Frederik van den Stock en Inge Bogaerts maakten tijd voor een persoonlijke tekening op dat kaftpapier. Gezinnen die het kaften nog niet onder de knie hebben, werden bijgestaan door ‘kaftvrijwilligers’.

Daarnaast konden de kinderen zich laten schminken of kiezen voor een plaktatoeage, genieten van goochelkunsten of hun kaftpapier nog verder opleuken met zelfgemaakte stempels.

“Kinderen kregen er ook de kans om kennis te maken met onze jeugdverenigingen”, vertelt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Voor onze ouders stonden de medewerkers van het Huis van het Kind en de dienst Integratie klaar. Op die manier bereiken we zoveel mogelijk kinderen en hun ouders en maken we hen warm om deel te nemen aan ons aanbod aan buitenschoolse activiteiten.”