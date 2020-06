Jeugdspelers KV Zuun pikken in juni coronatrainingen mee op de club Bart Kerckhoven

05 juni 2020

15u20 1 Sint-Pieters-Leeuw Ondanks het feit dat de coronacrisis een vroegtijdig einde maakte aan het seizoen kunnen de jeugdspelers van KV Zuun toch nog hun techniek bijschaven tijdens aangepaste trainingen in juni.

Het gaat om trainingen in kleine groepjes waarbij de focus ligt op individuele technische en fysieke vaardigheden. De trainingen worden georganiseerd door Kevin Cnop en Yannick Vervalle, de trainers van de eerste ploeg. Alle veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. Zo wordt alle materiaal voor de training ontsmet, worden de afstandsmaatregelen strikt gerespecteerd en moeten de spelers voor en na de training de handen ontsmetten.

“We zijn bijzonder blij dat we onze jongeren na deze lange onderbreking opnieuw de nodige sportieve uitdaging kunnen bieden”, zegt Yannick Vervalle. “Voor echte trainingen is het nog te vroeg maar met de nodige aanpassingen zijn specifieke trainingen perfect mogelijk. Het feit dat we onze eerste ploeg en onze jeugdploegen op die manier wat dichter bij elkaar kunnen brengen, is mooi meegenomen en zal het groepsgevoel op KV Zuun alleen maar stimuleren.”