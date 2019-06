Jeugdnamiddag bij schuttersgilde Sint-Sebastiaan: “Boogschieten op staande wip voor ‘oude mannekes’? Ik denk het niet!” Bart Kerckhoven

27 juni 2019

Woensdagnamiddag vond op het Schuttershof van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan de jeugdnamiddag van het Vlaams Handboogschuttersverbond plaats. Meer dan twintig jeugdschutters uit Sint-Pieters-Leeuw, Malderen, Meise, Asse en Willebroek namen deel. Elke jeugdschutter gaat met een prijs naar huis. Er zijn dus geen verliezers enkel winnaars. De jongeren konden 110 prijzen winnen en omdat het de vijfiende jeugdnamiddag was kregen alle deelnemers een bioscoopticket cadeau. “Boogschieten op staande wip een sport voor ‘oude mannekes’? Ik denk het niet. De staande wip is traditie en jeugdigheid gecombineerd”, aldus Hoofdman Gunther Coppens. Ook Deken van jeugd Hugo Pické is enthousiast. “Ik ben echt trots dat we deze succesformule al voor de vijftiende keer kunnen organiseren en dat er nog steeds jeugd kan aangetrokken wordt voor onze mooie sport. Het was een warme, maar fantastische dag. Een dag die enkel mogelijk kan gemaakt worden dankzij de vele medewerkers die we dit jaar nog eens speciaal in de bloemetjes hebben gezet”, aldus Pické.