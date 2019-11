Jeugdhuis wordt zaterdag ‘De Warmste Boit’: Jongeren zamelen geld in voor Antikankerfonds Bart Kerckhoven

15 november 2019

De leden van de Jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw organiseren nu zaterdag 16 november een fuif ten voordele van het Antikankerfonds in het kader van de Warmste Week. Met ‘De Warmste Boit’ in het jeugdhuis willen de jongeren feesten en dansen voor het goede doel. Vanaf 21 uur mixen verschillende dj’s de muziek. Onder andere Dj Avix, Twallie, Ridoe en brak zijn aangekondigd. De Warmste Boit’ wordt in een Après-ski-thema georganiseerd en wie zijn beste Après-ski-kostuum aantrekt mag rekenen op een gratis bonnetje. De inkom kost 3 euro.