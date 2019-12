Jeugddienst zoekt de beste FIFA 20-gamer van Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

19 december 2019

14u06 0

De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar de beste FIFA 20-speler van de gemeente en organiseert daarom nu zaterdag 21 december een gamingtornooi voor tieners. Het toernooi begint met poules van vier, waarbij iedereen minstens drie wedstrijden speelt. Na de poulefase plaatsen de beste spelers zich voor de knock-outfase. De afvallers kunnen dan nog vrij spelen op de overblijvende PlayStations. Aan het einde van de knock-outfase strijden de beste twee spelers op een groot scherm voor de eerste plaats. Het evenement vindt plaats in het Jeugdhuis aan de Lotstraat 6 in Sint-Pieters-Leeuw. Deelnemen kost 3 euro en voor die prijs krijg je ook drie drankjes. Inschrijven moet wel vooraf gebeuren via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.