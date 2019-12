Jean-Pierre en Nadine wuiven Café De Gareelmaeker uit: Kristof en Ylke tappen vanaf 20 december pinten aan de Rink Bart Kerckhoven

12 december 2019

13u52 1 Sint-Pieters-Leeuw Wie een pint wil drinken bij cafébazen Jean-Pierre Van De Gucht (67) en Nadine Albrecht (50) rept zich maar beter, want op vrijdag 13 december staan ze voor het laatst achter de toog van café De Gareelmaeker aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw. Zeven jaar lang bedienden ze de klanten in het volkse café. “We hebben dat altijd graag gedaan”, vertelt het koppel. “Maar het is tijd voor iets anders.”

In het café werden regelmatig feestjes georganiseerd en is ook een spaarkas actief. De Witloofkermis en Mosselkermis waren er steeds populair. Maar geen nood, de nieuwe uitbaters staan vanaf 20 december klaar om de klanten te ontvangen. Kristof Beckers (40) en Ylke Read (30) nemen dan over van Jean-Pierre en Nadine. Kristof was tot voor een paar jaar nog cafébaas van de Sleutel in Halle. “We zetten het café verder zoals het nu draait”, vertelt Kristof. “Ylke combineert dit ook nog met haar werk als zelfstandig vroedvrouw. We gaan ons eerst hier in werken en later organiseren we zeker nog een openingsfeestje.”

Café De Gareelmaeker zal in de toekomst ook open zijn elke dag vanaf 9.30 uur, behalve op woensdag.