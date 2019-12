Jan Ruusbroec richt een zen-hoekje in met opbrengst van Rode Neuzen Dag Bart Kerckhoven

30 november 2019

20u17 0 Sint-Pieters-Leeuw Ook de kinderen van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec droegen hun steentje bij tijdens Rode Neuzendag. Zij verkochten pannenkoeken en zamelden zo liefst 760,75 euro in om een eigen zen-hoekje in te richten op school.

Schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V) kwam de kinderen feliciteren met het mooie resultaat. “Ik ben blij dat Jan Ruusbroec heeft deelgenomen aan de actie omdat ze zo het psychisch welzijn van kinderen onder de aandacht brengen”, vertelt ze. “Er wordt steeds meer van kinderen verwacht waardoor ze steeds meer onder druk komen te staan. Aangezien ze een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, is het belangrijk om een plekje te voorzien waar zij even tot rust kunnen komen. Ik wil de school dan ook bedanken voor dit prachtige initiatief.”