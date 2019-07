Jaar vertraging voor heraanleg van ‘zwarte punten’ op N6: Grote werken starten pas in maart 2020 Bart Kerckhoven

08 juli 2019

Op maandag 19 augustus kunnen nutsmaatschappijen eindelijk aan de slag om voorbereidende werken uit te voeren aan de kruispunten van de N6 met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. Tot eind september worden de nutsleidingen opnieuw aangelegd. De eerste drie weken wordt er gewerkt op de rijweg richting Brussel en het verkeer zal in die periode in die richting over een rijvak kunnen rijden in beide richtingen. De laatste drie weken wordt alles omgekeerd. Vanaf eind september tot maart 2020 worden de huizen aangesloten op de nieuwe leidingen. Pas dan kan de echte heraanleg van de kruispunten starten. Dat is een jaar later dan gepland want oorspronkelijk wilde het Agentschap Wegen en Verkeer al halverwege dit jaar met de eigenlijke herinrichting starten.