Inwoners Zuun en Negenmanneke kunnen binnenkort nieuw wandelpark ontdekken Bart Kerckhoven

24 december 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw koopt het Pater Damiaanpark aan. Het 2 hectare groot gebied ligt tussen de José Mehaudenstraat en de Spaanse weg. Dat gebeurt samen Het park zal ook gebruikt worden als buffergebied en gecontroleerd overstromingsgebied bij hevige regenval. Voor de aankoop van het park is er ook een Vlaamse subsidie voorzien van 56.429 euro. Vandaag is het Pater Damiaanpark vooral weiland maar op termijn zal het ingericht worden als toegankelijk wandelpark. De inwoners van Zuun en Negenmanneke zullen dus binnenkort een nieuw stukje natuur kunnen ontdekken. De komende jaren wil de gemeente een heel netwerk van groene plekjes realiseren en onderhouden in de vallei van de Zenne en Zuun. Dat project Zuidelijke Zennevallei wordt verder uitgewerkt met onder andere de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Natuur en Bos.