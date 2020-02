Inter-Arbo uitgeroepen tot plantencentrum van het jaar op Garden Centre Awards Bart Kerckhoven

12 februari 2020

Plantencentrum Inter-Arbo in Vlezenbeek viel maar liefst drie keer in de prijzen op de Garden Centre Awards. Die werden voor de vijfde keer uitgereikt door de Belgische Tuincentra Vereniging. In de categorie van sfeer en beleving kreeg Inter-Arbo een eervolle vermelding. Het plantencentrum zelf kreeg bovendien vier sterren van de vakjury en mag zich ook plantencentrum van het jaar 2020-2021 noemen. Bij Inter-Arbo, dat gevestigd is langs de Lenniksebaan in Vlezenbeek, zijn ze als familiebedrijf erg trots op het resultaat. Pierre Demesmaeker en zijn vrouw Alice baten het centrum al jaren uit. Intussen maakt ook dochter Ellen deel uit van het team.