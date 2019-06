Informatiemarkt over groot woonproject langs Kanaal Brussel-Charleroi Bart Kerckhoven

24 juni 2019

13u55 0

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op dinsdag 25 juni een informatiemarkt over de plannen voor de site ‘Kanaaltuinen’ langs het Kanaal Brussel-Charleroi. Een ontwikkelaar wil 95 huizen bouwen langs het kanaal aan de de Baerdemaekerstraat en de Groot-Bijgaardenstraat. In 2015 werd al een masterplan voor de site voorgesteld. Sinds 24 juni is er een startnota gelanceerd waar op iedereen reacties kan geven. Om de plannen bekend te maken is er ook een infomarkt die plaats vindt plaats van 17 uur tot 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De startnota is hier terug te vinden.