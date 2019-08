Indrukwekkende Bevrijdingscolonne rijdt volgende week door Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

28 augustus 2019

09u41 0

Ook de Leeuwenaren kunnen de indrukwekkende Bevrijdingscolonne bewonderen die op maandag 2 en dinsdag 3 september door de streek rijdt. Op dinsdag zal de colonne tussen 9 uur en 10.30 uur over de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-leeuw richting Brussel rijden. Als blikvanger van ’75 Jaar Bevrijding Tweede Wereldoorlog’ vormen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute (WHI) samen een historische colonne. Die bestaat uit een eskadron met twintig moderne voertuigen van de Landcomponent en een eskadron met een twintigtal prachtig gerestaureerde en unieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, afkomstig uit de collectie van het War Heritage Institute. Een groot deel van deze voertuigen nam effectief deel aan de bevrijding in 1944. De colonne sluit af met een eskadron met een dertigtal voertuigen van burgerliefhebbers. De voertuigen kunnen de avond voordien bewonderd worden op de Welkomstlaan en de campus van Don Bosco in Halle. De doortocht daags nadien kan wel voor verkeershinder zorgen op de steenweg. Een rijstrook richting Brussel zal tussen 9 uur en 10.30 uur versperd zijn.