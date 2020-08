Inbreker rijgt veroordelingen aaneen: 32 maanden gevorderd voor reeks auto-inbraken Wouter Hertogs

17 augustus 2020

14u57 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 28-jarige man die verdacht wordt van een reeks auto-inbraken in Sint-Pieters-Leeuw riskeert 32 maanden cel. De man leert zijn les maar niet. In november 2019 en maart 2020 liep hij nog celstraffen op voor andere diefstallen.

De man werd op 26 mei opgepakt in Sint-Pieters-Leeuw toen een buurtbewoonster hem betrapte terwijl hij in haar auto aan het rondsnuffelen was. De vrouw belde de politie, die de twintiger korte tijd nadien kon inrekenen. Buurtonderzoek leerde dat er nog een een tiental andere wagens ingebroken was. Bovendien bleek de man zich te verplaatsen met een wagen die begin april gestolen was, ook al in Sint-Pieters-Leeuw.

“Meneer is in november 2019 nog veroordeeld tot acht maanden cel voor inbraken en heeft in maart 2020 een gelijkaardige straf opgelopen voor soortgelijke feiten. Zijn lesje had hij echter niet geleerd. In april was hij al opnieuw aan het stelen. Hij heeft duidelijk de les van zijn vorige veroordelingen niet geleerd. Ditmaal vorder ik een strenge gevangenisstraf van 32 maanden”, aldus het parket.

De advocaat van de twintiger wees erop dat de man illegaal in België verbleef en geen job had om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij pleitte dan ook voor enige mildheid. Uitspraak op 31 augustus.