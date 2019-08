Inbreker met roze T-shirt kan ondanks grote zoekactie ontkomen in Leeuw Tom Vierendeels

03 augustus 2019

13u21 10 Sint-Pieters-Leeuw De lokale en federale politie hebben vrijdagavond een grote zoekactie gehouden naar een man die net een inbraak gepleegd had in de Oude Brusselbaan. Het slachtoffer betrapte de dader en zette de achtervolging in, maar speelde hem uiteindelijk kwijt. Ook de politie kon de man niet meer aantreffen.

De inbraak gebeurde kort na 21 uur in een woning in de Oude Brusselbaan. Volgens de politie klom de verdachte over een muurtje en begaf hij zich vervolgens naar een openstaand raam. Via daar kon hij de woning betreden, maar op dat moment werd hij betrapt door de bewoner. De dief kon wel nog een handtas meenemen. De bewoner zette de achtervolging in, maar speelde de verdachte kwijt ter hoogte van de Kerkhofstraat.

Verschillende ploegen van de politiezone Zennevallei snelden ter plaatse en ook de helikopter van de federale politie die net in de buurt was kwam bijstand verlenen. Na enkele uren zoeken in de ruime omgeving, waarbij ook velden doorzocht werden, kon de dader uiteindelijk niet meer gevat worden. Het onderzoek naar de diefstal loopt verder.