IN BEELD. Een blik in de nieuwe Colruyt in Sint-Pieters-Leeuw: Klanten kunnen vanaf woensdag winkelen in moderne supermarkt Bart Kerckhoven

19 november 2019

16u23 9 Sint-Pieters-Leeuw Dinsdagavond mogen de trouwe klanten van Colruyt hun nieuwe supermarkt als eerste ontdekken maar wij stapten deze namiddag al eens binnen om enkele foto’s te maken van de nieuwe winkel langs de Bergensesteenweg.

De oude supermarkt werd enkele maanden geleden afgebroken. De vestiging in Sint-Pieters-Leeuw was één van de oudste winkels van Colruyt Group en daardoor ook veel te klein geworden voor alle producten die tegenwoordig verkocht worden. “Daarom hebben we een nieuwe winkel gebouwd net naast de vorige”, zegt gerant Pieter Cornelis. “Die is bijna 1.900 vierkante meter groot. Een grotere winkel betekent ook een ruimer assortiment, onder meer in de diepvriesafdeling en de versmarkt. En vier extra kassa’s die het totaal op tien brengen zorgen voor een vlotte bediening.”

Klanten kunnen de beenhouwers in hun nieuwe Colruyt aan het werk zien in een open atelier en kunnen hen zo ook aanspreken bij speciale bestellingen. Aan de nieuwe winkel is ook een Collect&Go-afhaalpunt geïnstalleerd.

Van oudste naar modernste

De winkel was dan wel één van de oudste van Colruyt Group, vanaf nu is de supermarkt één van de modernste van de distributiegroep. Zo staan de prijzen op elektronische etiketten. Die zijn ecologischer en beter voor het milieu dan papieren etiketten. Op de nieuwe, ruimere parking met 191 plaatsen is een laadpaal voorzien voor elektrische wagens. En ook aan de fietsers is gedacht. “Het aantal mensen dat met de fiets, bakfiets of scooter komt winkelen is de laatste jaren sterk gestegen”, zegt gerant Pieter Cornelis. “Daarom gebruiken we in de stalling fietsnietjes, een soort U-vormig metalen profiel dat ideaal is om verschillende soorten fietsen aan te bevestigen.”

De nieuwe Colruyt in Sint-Pieters-Leeuw is ook een lage-energiewinkel met optimale isolatie, ventilatie, koeling en verwarming. Het project past in een groter renovatieplan. Tegen 2029 moeten alle winkels van Colruyt Group lage-energiewinkels zijn. De CO2-uitstoot van de groep moet zo met 4 procent verminderen.”

Echt winkelen kan je vanaf woensdag doen in de nieuwe Colruyt.