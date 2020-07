Illegale raveparty met 150-tal aanwezigen stopgezet in Sint-Pieters-Leeuw, politiewagen beklad tijdens interventie Tom Vierendeels

06 juli 2020

17u29 0 Sint-Pieters-Leeuw De politiezone Zennevallei heeft in Sint-Pieters-Leeuw De politiezone Zennevallei heeft in Sint-Pieters-Leeuw opnieuw een illegale raveparty moeten stopzetten. Een 150-tal personen zou aanwezig geweest zijn. Een politiewagen werd tijdens de interventie ook nog eens beklad. De vermoedelijke organisatoren mogen zich aan een GAS-boete verwachten.

Het was de politiezone Rode die hun collega’s van de zone Zennevallei vrijdagnacht op de hoogte bracht over een grote aanwezigheid van jongeren in de Broekweg in Sint-Pieters-Leeuw. Zij hadden van passanten vernomen dat er een raveparty aan de gang was. Verschillende ploegen van de zones Rode en Zennevallei gingen ter plaatse en stelden opvallend veel beweging vast. Naar schatting was een 150-tal personen aanwezig. De groep stoof uit elkaar bij aankomst van de patrouilles. Het zou voornamelijk om jongeren uit het Brusselse en omgeving gaan.

Enkele jongeren werden geïdentificeerd en verklaarden dat zij verantwoordelijk waren. Er werd een GAS-pv opgesteld voor het houden van een evenement zonder toestemming. De drie vermoedelijke organisatoren kregen bovendien een pv wegens samenscholing. Tot slot werd nog een proces-verbaal opgesteld voor het bekladden van een interventievoertuig van de politiezone Rode. Misschien de enige positieve noot: de verantwoordelijken gingen zelf aan de slag om al het materiaal en afval op te ruimen. Een stroomgroep werd in beslag genomen.

Twee weken geleden vond op 21 juni al een gelijkaardig evenement plaats in Sint-Pieters-Leeuw.