Hoogspanningslijn krijgt nieuwe elektriciteitsdraden: Arbeiders aan de slag op bijna zestig meter hoogte Bart Kerckhoven

04 september 2019

15u57 0 Sint-Pieters-Leeuw Schrik niet als je de komende dagen in de hoogspanningsmasten mensen ziet zitten. Netbeheerder Elia laat elektriciteitsdraden trekken over de nieuwe masten die de voorbije maanden opgebouwd werden. Een eerste fase is al bijna afgewerkt in Ruisbroek en Drogenbos. Nadien schuiven de werken op richting Beersel.

Op de werf langs de Broekweg in Ruisbroek is een zware machine geïnstalleerd met een trekkracht van wel 1,6 ton. “Met die machine worden eerst nylondraden door de masten getrokken”, zegt woordvoerster Carolien Pouleyn van Elia. “Daar aan worden dan de elektriciteitsdraden gekoppeld. Aan de andere kant staat ook een machine die mee de kabels aantrekt.”

“In deze fase overspannen we meteen vier kilometer aan hoogspanningslijn”, vertelt projectleider Jonas Van der Meersch van Elia. “We trekken de draden meteen over acht masten. In de masten, die tot zestig meter hoog zijn zitten speciaal opgeleide mensen die alles op de voet volgen. Iedereen staat in verbinding met elkaar en kan meteen waarschuwen als er iets fout loopt. Maar tot nu toe verloopt deze werf zonder incidenten. Vorige week zijn we gestart met het trekken van de elektriciteitskabels. Aan één kant zijn de draden al bevestigd. Met steunkabels houden we de masten in evenwicht tot ook aan de andere zijde de draden op hun plaats hangen. Nadien schuiven we op richting Beersel en overspannen we nog eens vijf masten.”

De portieken die vooral in bewoond gebied en vlakbij wegen opgesteld staan blijven overeind. “Op die houten portieken rusten de kabels wanneer die doorgetrokken worden”, legt Carolien Pouleyn uit. “Het is een extra veiligheidsmaatregel. De mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Er staat natuurlijk geen stroom op die kabels maar ze wegen wel ontzettend zwaar.” Eén kilometer kabel weegt namelijk 971 kilogram, dat is dus bijna 1 ton.

Wanneer de kabels tot in Beersel doorgetrokken zijn kan dan een tweede fase starten. Dan worden nog eens een reeks pylonen richting Buizingen vernieuwd. Wanneer alles klaar is worden dan de hoogspanningstations in Buizingen en Drogenbos via de lijn met elkaar verbonden.

“De nieuwe masten zullen veel langer mee kunnen dan de masten die we nu vervangen hebben”, geeft projectleider Jonas Van der Meersch nog mee. “De oude exemplaren waren vijftig jaar oud maar deze kunnen veel langer mee gaan” Voor de reeks pylonen werd in totaal 370 ton staal gebruikt, per mast werd alleen al 100 ton betonfundering gegoten en die funderingen zitten bovendien nog eens twaalf tot zesentwintig meter diep. “Die masten kunnen tegen een stootje,” zegt Van der Meersch. “Daar is bij de plannen en in het ontwerp natuurlijk rekening mee gehouden.”