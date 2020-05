Honderden planten en 87 kilogram cannabis aangetroffen in hoeve in Vlezenbeek Tom Vierendeels

14 mei 2020

18u35 40 Sint-Pieters-Leeuw In een gerenoveerde hoeve in Vlezenbeek is donderdagochtend een cannabisplantage aangetroffen. Enkele honderden planten waren aanwezig en er bleek door de wietboeren ook al geoogst te zijn. Er werden zes personen van Albanese nationaliteit gearresteerd. Hun hond wordt opgevangen door buren.

Agenten van de lokale recherche van de politiezone Zennevallei vielen donderdagochtend rond 5 uur de hoeve in de Domstraat binnen. Dat gebeurde aan het kruispunt met de Parijsstraat en ook de federale politie verleende volgens de lokale politie bijstand met een helikopter. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gebeurde de huiszoeking op ‘grond van de drugwet naar aanleiding van verdachte handeling’. Wat er precies aan de hand was en wat daarmee bedoeld wordt, is onduidelijk.

Verspreid over de gerenoveerde schuur en het woonhuis werden in totaal 380 cannabisplanten aangetroffen. Daarnaast troffen de agenten ook 87 kilogram geoogste cannabis aan. De Civiele Bescherming kwam met verschillende vrachtwagens ter plaatse om de planten op te halen. Pas rond 17 uur donderdagavond vertrokken politie en Civiele Bescherming opnieuw.

De politie arresteerde ook zes personen van Albanese nationaliteit. De mannen zouden er sinds april vorig jaar verblijven, maar buren zagen er nooit veel beweging. Of het zwembad ooit gebruikt werd, is onduidelijk en de zonneschermen voor de dakvensters bleven al die tijd gesloten. Op het domein was sinds enkele maanden ook een hond aanwezig. Die wordt momenteel door buren opgevangen in afwachting van de adoptie.