Honden ravotten in nieuwe losloopweide in Zuun Bart Kerckhoven

15 januari 2020

Honden en hun baasjes kunnen in Zuun uitkijken naar een hondenlosloopweide. Arbeiders van Pro Natura zijn er gestart met de inrichting van de weide aan Wilderveld. Binnenkort kunnen buurtbewoners er al hun hond uitlaten in een afgebakende zone zodat ze even niet aan de leiband hoeven. Het parkje wordt nadien verder ingericht. Zo komt er een picknickbank, een zitbank, een bloemenweide, een stukje hooiland en een heg met wilgenpoten. Het grasveld met de goal blijft behouden zodat sportievelingen nog altijd een balletje kunnen trappen.