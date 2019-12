Hobbyclub schenkt lading zelf gebreeën sjaaltjes, mutsen en truien aan ’t Ruilhuisje Bart Kerckhoven

10 december 2019

16u06 2

De dames van de hobbyclub van de dienstencentra in Sint-Pieters-Leeuw sloegen de voorbije weken aan het breien. Deze week werd een lading sjaaltjes, mutsen en truitjes naar ’t Ruilhuisje gebracht. ’t Ruilhuisje is een initiatief van het Huis van het Kind en is een ruilwinkel waar kleding en speelgoed voor kinderen tot 6 jaar geruild kunnen worden. De ruilwinkel staat open voor iedereen. Wie nog degelijke babykleertjes en speelgoed inlevert, krijgt in ruil jetons. Met die jetons kan men dan andere kleertjes uitkiezen in de winkel. Tijdens de koudere maanden vliegen de warme truitjes, mutsen, sjaaltjes en andere winterspulletjes de deur uit. Tijdens de maand november vulden de vrouwen van de hobbyclub dan ook met plezier de voorraad aan tijdens uren breiplezier.