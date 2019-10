Historicus Raf Meert ontrafelt een van de oudste mysteries van Sint-Pieter-Leeuw: “Verdwenen Sint-Gorikskapel stond ooit waar gemeentehuis nu staat” Bart Kerckhoven

29 oktober 2019

13u39 0 Sint-Pieters-Leeuw Historicus Raf Meert heeft één van de oudste mysteries in de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw ontrafeld. Door uitgebreid onderzoek kwam hij te weten waar de Sint-Gorikskapel ooit stond. De kerk is al lang verdwenen maar nu blijkt dat die gebouwd werd waar vandaag het gemeentehuis staat.

Raf Meert schreef zijn bevindingen neer in een publicatie die nu wordt uitgegeven als aflevering van het tijdschrift Lewe van de Werkgroep voor Streek- en Volksunde van Sint-Pieters-Leeuw. Het boek leest als een detectiveroman. Het einde kennen we maar de zoektocht op zich blijkt al even spannend te zijn. “Vandaag zijn er nog zeven kerken in de gemeente”, zegt Meert. “De kerken liggen geografisch gespreid in de gemeente maar vreemd genoeg hebben tot 350 jaar geleden twee kerken op goed honderd meter van elkaar bestaan. De Sint-Pieterskerk staat er vandaag nog maar de andere kerk gewijd aan Sint-Gorik is dus verdwenen.”

Enkel stenen herbruikt

Het gebouw werd omstreeks 1680 volledig afgebroken. De stenen werden wel nog hergebruikt in de kerkhofmuur aan de Rink. “Dat is dus de enige tastbare herinnering die we vandaag nog hebben”, legt Meert uit. “In de jaren dertig van vorige eeuw analyseerden geschiedkundigen uit Halle enkele teksten waardoor het bestaan van de kapel opnieuw ontdekt werd. Sinds de jaren tachtig werd er in het tijdschrift Lewe wel al aandacht besteed aan de mysterieuze kapel maar waar ze stond is nooit achterhaald.”

Ik heb tot in Frankrijk gezeten om dit mysterie te ontrafelen Historicus Raf Meert

Meert slaagde in wat de collega’s niet lukte en dook opnieuw in de archieven. “Ik zocht oude documenten waarin ze vermeld wordt, de beschrijving van gronden waar de kapel in de buurt als referentiepunt gebruikt worden. Ik heb tot in Frankrijk gezeten om dit mysterie te ontrafelen.”

Bijzondere plaats

Uiteindelijk kon Meert een belangrijke conclusie trekken: de Sint-Gorikskapel moet gestaan hebben waar vandaag het gemeentehuis staat op de Pastoriestraat. “Dat is een bijzondere plaats voor de Leeuwse geschiedenis”, weet Meert. “Hier stond ooit de vroegste kerk; de oudste teksten die gekend zijn gaan over deze plaats en ook het standbeeld van Angela van Leeuw, ook al een verwijzing naar de eerste vermelding van Leeuw, kan je hier vinden. Dat dit domein zo goed bewaard is en vandaag nog steeds aan de gemeenschap toehoort maakt het des te unieker.

Een exemplaar van het tijdschrift kost 5 euro en kan besteld worden via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.