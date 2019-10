Het is al even Kerstmis in woonzorgcentrum Zilverlinde: Bewoners en bezoekers kunnen geschenkje kopen op Meandermarkt Bart Kerckhoven

17 oktober 2019

15u07 2

In het dienstencentrum Meander leek het al even Kerstmis. De jaarlijkse Meandermarkt vond plaats in de cafetaria en de inkomhal van woonzorgcentrum Zilverlinde. Iedereen vond er leuke geschenkideeën want de standhouders brachten artisanale lekkernijen, streekproducten, juwelen, verzorgingsproducten en andere spulletjes mee. Wie klaar was met zijn ronde kon nadien meteen een plekje zoeken in de cafetaria om een stukje gebak te eten en iets te drinken. De plaatselijke zangclub leverde de perfecte achtergrondmuziek.