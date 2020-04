Heropening recyclagepark: op afspraak en enkel in dringende gevallen Bart Kerckhoven

06 april 2020

20u30 0

Ook in Sint-Pieters-Leeuw heropent het recyclagepark op dinsdag 7 april. Wie er afval wil afzetten moet wel vooraf een afspraak maken via de site van de gemeente. Enkel wie dringend zijn afval af moet voeren is welkom. Wie een afspraak maakt kan kiezen uit maximaal vier afvalfracties. Glas, PMD, piepschuim, autobanden en asbest worden voorlopig niet aanvaard. Wie naar het recyclagepark komt doet best alleen en enkel wanneer de stukken te zwaar zijn om uit te laden mag er een tweede persoon helpen. Het afval moet vooraf al gesorteerd zijn om tijd te besparen. Enkele betalingen met Bancontact zijn toegestaan.