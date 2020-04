Helikopter vindt dieven in struikgewas: 20 maanden cel Wouter Hertogs

29 april 2020

14u30 0 Sint-Pieters-Leeuw Twee Albanezen zijn veroordeeld tot 20 maanden cel voor vier inbraakpogingen en één inbraak in Sint-Pieters-Leeuw. Dankzij een alerte buurtbewoner konden ze opgepakt worden door de politie.

In de buurt van de Victor Nonnemansstraat, de Oude Brusselbaan en de Gaspeldoornstraat sloegen inbrekers op 11 december toe. Een tuinhuisje werd opengebroken en in een andere woning werd een raam ingeslagen om binnen te dringen. Bij een van de woningen was de bewoonster rustig een boek aan het lezen toen ze plots gebonk op haar rolluik hoorde. De inbrekers namen de benen toen ze merkten dat er toch iemand thuis was. Buren merkten de twee verdachte personen op en ze verwittigden stante pede de politie. Het duo wist niet dat een patrouille in de buurt was en liep een tuin in om opnieuw in te breken. Maar dit keer merkten ze de inspecteurs wel op en sloegen ze op de vlucht, terwijl ze de buit van de vorige inbraken - vooral juwelen - achterlieten. De politie kamde de buurt uit en kreeg hulp van de collega’s van de federale politie die met een helikopter de buurt in de gaten hielden. Uiteindelijk werden de inbrekers opgemerkt in het struikgewas waar ze zich verborgen hadden. In totaal bleken ze verantwoordelijk te zijn voor vier inbraakpogingen en een gelukte inbraak.