Grote werken Leon Kreperlaan en Koning Albertplein starten binnenkort Bart Kerckhoven

06 mei 2020

11u05 2 Sint-Pieters-Leeuw De werken aan de Leon Kreperlaan en het Koning Albertplein in de Leeuwse wijk Negenmanneke starten op maandag 18 mei. In de loop van volgend jaar moet alles er klaar zijn.

Door de coronacrisis moest het infomoment voor de bewoners vervangen worden door een online presentatie en ook het verdere verloop van de werken zal afhangen van de coronacrisis. In een eerste fase die start op 18 mei, wordt de Leon Kreperlaan aangepakt. De verouderde riolering wordt vervangen en er zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Verder worden er fietssuggestiestroken aangelegd.

De tweede fase wordt een rotonde op het Koning Albertplein aangelegd. “Het oude rioolstelsel is versleten”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). “Zo ontstaan er verzakkingen. Bij de heraanleg pakken we zowel de volledige boven- als ondergrondse infrastructuur aan. Het gescheiden rioolstelsel zal ook zorgen voor extra buffering van regenwater. We hebben geprobeerd de ruimte zo optimaal mogelijk in te richten met plaats voor iedere weggebruiker en extra aandacht voor de zwakke weggebruiker. Na afloop van de werken moet de Leon Kreperlaan opnieuw de naam laan waardig zijn, met behoud van groene elementen.”