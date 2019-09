Grootste wapenfreak van België vecht celstraf aan, na vondst bommen, tankraket en machinegeweren WHW

19 september 2019

15u41 4 Sint-Pieters-Leeuw De meest beruchte wapenverzamelaar van het land heeft zich opnieuw moeten verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Herwig B. (51) uit Vlezenbeek kreeg eerder bij verstek 9 maanden cel voor verboden wapenbezit. Hiertegen tekende hij verzet aan.

Al in 2005 prijkte Herwig B. op de pagina’s van onze krant nadat hij in de problemen was geraakt met zijn hobby. B. is een wapenfreak die zijn gelijke niet kent. “Ik ben heel gepassioneerd”, gaf hij zelf donderdagochtend toe voor de Brusselse correctionele rechtbank. In de zomer van 2005 vielen ze al eens binnen in zijn kleine hoeve aan de Vlezenbeeklaan. Ze vonden toen zijn verzameling, met 350 geweren en één ton munitie. Meteen na zijn vrijlating begon hij opnieuw wapens te kopen en te stockeren, nu om ze te verkopen. Hij behaalde een diploma wapenhandelaar, zorgde naar eigen zeggen voor alle vergunningen en ging gewoon verder met zijn wapenobsessie. Het leidde in 2010 tot een nieuwe arrestatie. Hij had opnieuw een heel arsenaal aan kleine en grote wapens, tot zelfs oorlogswapens, verzameld. De media werden uitgenodigd om de imposante collectie te komen filmen. In 2015 was het opnieuw prijs. Maar liefst 500 vergunningsplichtige en verboden wapens werden gevonden, naast een hoop materiaal om onklaar gemaakte wapens opnieuw schietklaar te maken.

Veroordeeld

Pas in 2017 werd hij veroordeeld voor de verschillende wapenvangsten. “Een obsessie die onaanvaardbare vormen had aangenomen”, aldus het parket, dat eraan toevoegde dat de man geen banden heeft met het criminele milieu. Hij kreeg een celstraf van 12 maanden met uitstel. In afwachting van zijn rechtszaak bleef hij bezig met zijn hobby. Na de breuk met zijn vriendin in mei 2015 kwam hij opnieuw in het vizier van de speurders. Ze vertelde tegen iedereen die het wilde horen ‘dat Herwig met illegale wapenhandel bezig was’.

Effectieve celstraf

In januari 2016 startte een onderzoek en uit observaties bleek dat de man nog steeds wapenbeurzen bezocht en daar wapens illegaal zou verkopen. Bij een huiszoeking in zijn loods, waar hij indertijd zelfs letterlijk woonde tussen de wapens, vonden speurders voor de zoveelste keer een enorme verzameling wapens. Bommen, machinegeweren en zelfs een heuse tankraket werden er aangetroffen. Een jaar geleden kreeg hij hiervoor bij verstek een effectieve celstraf van 9 maanden. Toen B. hiervan kennis kreeg, tekende hij meteen verzet aan. Zijn advocaat vraagt nu om een milde straf. “Al die wapens waren gedemilitariseerd en ongevaarlijk. Daarom dacht mijn cliënt dat ze niet verboden waren. In dit dossier zijn trouwens geen bewijzen”, aldus zijn advocaat. Of de rechter er ook zo over denkt, weten we op 17 oktober.