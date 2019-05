Grootste lucifer van Europa even in ons land: Rammstein-fans bemachtigen laatste tickets voor uitverkocht concert Tom Vierendeels

21 mei 2019

19u15 0 Sint-Pieters-Leeuw De grootste lucifer van Europa was vandaag even in ons land. Het gaat om een promostunt van de Duitse metalband Rammstein na de release van hun gloednieuwe album. De truck houdt halt in negen Europese steden en gemeenten, waaronder voor België enkel in Sint-Pieters-Leeuw. De laatste tickets voor hun uitverkochte tour konden er nog gekocht en gewonnen worden.

Nadat de truck de afgelopen dagen halt hield in Berlijn, Hamburg, Apeldoorn en Darmstadt was vandaag voor België Sint-Pieters-Leeuw aan de beurt. De vrachtwagen met als lading een meer dan twaalf meter lange lucifer vatte post aan de MediaMarkt langs de Bergensesteenweg. De nieuwe nummers van hun album dat ‘Rammstein’ gedoopt werd klonken door de speakers terwijl fans van de groep poseerden bij de truck.

Twee uur te vroeg

Onder hen ook een groep vrienden uit Doornik die onverwachts een show opvoerden en met de gekende muilkorf vuur spuwden. Ook Véronique Decraen en haar man Pascal Van de Putte uit Grimbergen kwamen langs. “Mijn man is langer fan en leerde hen kennen tijdens zijn periode bij het leger”, vertelt ze, terwijl Pascal de tatoeage van de band op zijn kuit toont. “Ik kwam pas met de film ‘Triple X’ met hen in contact en vond het zo goed klinken dat ik snel een album in de winkel ging kopen. Dat werden er meer en intussen heb ik ze al vijf keer in ons land gezien. Als echte fans moesten we hier echt aanwezig zijn. We waren zelfs twee uur te vroeg. Tickets voor hun show in Brussel hebben we ook al in ons bezit.”

Laatste tickets

Het optreden in het Koning Boudewijnstadion op 10 juli maakt deel uit van de Europese ‘stadium tour’ en is volledig uitverkocht. “Maar de eerste 25 mensen die hier vandaag aanwezig waren kregen de mogelijkheid om nog tickets te kopen”, zegt Thomas Janssens, verantwoordelijke van de entertainmentafdeling van de Leeuwse MediaMarkt. “Daarnaast zijn er met de code die hier te vinden was nog tickets te winnen via de website. De toestroom van fans is vandaag wat minder, maar dat komt waarschijnlijk omdat het een werkdag is. Toch zijn er zelfs mensen aanwezig die afzakten vanaf de kust. De chauffeur was overigens verkeerd gereden en we zijn hem even verderop gaan zoeken om het tot op de parking te begeleiden. Er hadden zich al verschillende mensen rond de vrachtwagen verzameld die hem uiteindelijk ook tot hier gevolgd zijn.”

Wie de truck nog wil bezichtigen zal de komende dagen naar München, Dresden, Katowice of Wenen moeten afzakken.