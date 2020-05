Groep Huyzentruyt reageert voor het eerst op bouwstop Sint-Pieters-Leeuw: “Twee jaar werk werd plots van de tekentafel gegooid” Bart Kerckhoven

29 mei 2020

16u29 0 Sint-Pieters-Leeuw Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt is niet te spreken over de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om een bouwstop in te voeren . "Als andere gemeenten van de regio nu dezelfde beslissing nemen, kan er op korte termijn een probleem voor huisvesting ontstaan. Niet alleen in Sint-Pieters-Leeuw maar overal in de regio", klinkt het. Een project van de ontwikkelaar is door de resolutie van de gemeenteraad onmogelijk gemaakt.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde op de gemeenteraad een resolutie goed zodat er tot 2025 geen gronden meer bebouwd kunnen worden waar vandaag geen weg aan grenst. Die bouwstop leverde al kritiek op van de grondeigenaars in de buurt van de Brusselbaan waar ontwikkelaar Groep Huyzentruyt een nieuw woonproject van een dertigtal woningen wilde realiseren. Nu laat de ontwikkelaar zelf ook van zich horen.

“Het is bijzonder jammer dat een project waar wij twee jaar intensief aan gewerkt hebben om tot een consensus en een gedragen project te komen, plots van de tekentafel gegooid wordt”, zegt directeur Projectontwikkeling Kaat Decock van Groep Huyzentruyt. “In dit project zou twintig procent van de hele site openbaar groen worden. Dat is een pak meer dan vandaag. En bovendien zou het groen toegankelijk zijn voor élke inwoner van Sint-Pieters-Leeuw. Wij waren ervan overtuigd dat deze plannen gegarandeerd een menswaardige en mooie leefwereld konden creëren voor zeer veel gezinnen.”

Als het aanbod aan nieuwe woningen vermindert, zal de vraag en dus de prijs ongetwijfeld stijgen. Daarnaast zullen bestaande, oude woningen - waar nog zeer veel werk aan is om ze energiezuinig te maken - lange tijd onverkocht blijven. Kaat Decock, directeur Projectontwikkeling Groep Huyzentruyt

Volgens de ontwikkelaar staat de gemeente onvoldoende stil bij de gevolgen. “De beslissing die de gemeenteraad gisterenavond heeft genomen zal er op lange termijn voor zorgen dat wonen in Sint-Pieters-Leeuw een pak duurder kan worden”, aldus Decock. “Als het aanbod aan nieuwe woningen vermindert, zal de vraag en dus de prijs ongetwijfeld stijgen. Daarnaast zullen bestaande, oude woningen - waar nog zeer veel werk aan is om ze energiezuinig te maken - lange tijd onverkocht blijven. Want wie wil zijn ‘spaarboekje’ onder de prijs verkopen en wie wil fortuinen uitgeven aan én aankoop én renovatie als nieuwbouw een betaalbare kant- en klare oplossing is?”

Probleem voor huisvesting

Ten slotte heeft de bouwstop volgens Groep Huyzentruyt ook een negatieve invloed voor de verwachte groei van de bevolking. “Als alleen oude bedrijfssites en zogenaamde stadskankers nog mogen herontwikkeld worden, zal dat niet voldoende zijn om de komende bevolkingsgroei op te vangen”, zegt Decock nog. “Volgens de laatste schattingen komen er de komende tien jaar gemakkelijk 2.500 inwoners in de gemeente bij. Daar moeten woningen voor voorzien worden. Door deze beslissing worden de huidige woonzones gelimiteerd en dat is een stap te ver. Als alle gemeenten van de regio plots dezelfde beslissing zouden nemen, zal er op korte termijn een groot probleem voor huisvesting ontstaan, niet alleen in Sint-Pieters-Leeuw maar overal in de regio.”