Groen vraagt om digitale gemeenteraad ook uit te zenden in Leeuwse huiskamers Bart Kerckhoven

19 april 2020

09u45 0 Sint-Pieters-Leeuw De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw zal net als in heel wat andere gemeenten digitaal georganiseerd worden. Oppositiepartij Groen vraagt om de zitting ook voor alle inwoners uit te zenden.

“Het is een verstandig besluit om de komende gemeenteraad en commissievergaderingen via videoconferentie te organiseren” ,zegt Groen-fractieleidster Natacha Martel. 3Zo nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Met technologische middelen kunnen we prima een volwaardige vergadering organiseren. Wat ons als fractie zeer verbaasd is het besluit om geen publiek toe te laten bij de vergaderingen die normaal gesproken openbaar toegankelijk zijn.” De fractie stuurde een open brief naar de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad om de raad toch uit te zenden voor iedereen. De pers mag de zitting wel volgen via videoverbinding zodat het democratisch karakter gewaarborgd blijft.

“De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw hebben het recht om hun gemeenteraadsleden te volgen, zeker als in gemeenteraad en -commissie de reactie van de gemeente op de coronacrisis wordt besproken. Juist nu dat via videoverbinding vanuit huis kan, moeten we alle inwoners die mogelijkheid geven”, aldus Martel.