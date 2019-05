Grafteken van piloot koninklijke familie wordt beschermd als monument Bart Kerckhoven

23 mei 2019

08u27 0 Sint-Pieters-Leeuw Het grafteken van Albert Van Cotthem wordt voorlopig beschermd als monument. Dat maakt Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekend.

Albert Van Cotthem was een luchtvaartpionier en industrieel die vandaag nog steeds verder leeft in een straat in de wijk Negenmanneke die naar hem vernoemd werd. Maar op het kerkhof kreeg Van Cotthem ook een eerbetoon met een opmerkelijk grafteken. Het grafteken werd in 1962 gemaakt. De buste op zijn graf is laat werk in het oeuvre van de Brusselse art-nouveau-beeldhouwer Victor Rousseau. “Op het graf prijkt het uitzonderlijk afgebeelde ereteken van de arbeid dat Van Cotthem ontving in 1948. Het graf is een vroeg voorbeeld van het gebruik van graniet in de Vlaamse funeraire kunst”, klinkt het bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Van Cotthem werd ook de ‘deken van de Belgische luchtvaart genoemd’. Hij volgde een opleiding als militaire piloot en werd na de oorlog de officiële piloot van de koninklijke familie. Hij ging ook aan de slag als piloot bij Sabena. De komende maanden wordt nog een onderzoek georganiseerd voor de bescherming dan definitief wordt.