Goed nieuws voor boekenliefhebbers: bibliotheek heropent onder strikte voorwaarden Bart Kerckhoven

25 mei 2020

11u31 1 Sint-Pieters-Leeuw De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw heropent op dinsdag 26 mei de deuren. Iedereen kan opnieuw boeken en ander materiaal uitlenen maar dan wel tijdens beperkte openingsuren en onder strikte voorwaarden.

De bibliotheek krijgt een eigen circulatieplan om de fysieke afstand te garanderen. Er worden maximum vijfentwintig personen toegelaten. Er is een aparte in- en uitgang en de ingang is verplaatst naar de Pastorijstraat. Handen worden ontsmet bij het binnenkomen en een mondmasker is aangeraden.

Ter plaatse lezen, werken of studeren zal niet kunnen. De hoofdbibliotheek is open van dinsdag tot donderdag van 14 uur tot 16 uur, vrijdag van 14 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Maandag en zondag is de bibliotheek gesloten gesloten.

De afhaalbib blijft ook bestaan. Daar kunnen de leners materiaal reserveren en ophalen op een afgesproken uur. Beginnende lezers kunnen een leespakket op maat aanvragen en bezoekers kunnen nog steeds op afspraak gebruikmaken van de computers. Het inleveren van de boeken kan wel alleen via de inleverbus. Daar wordt alles drie dagen in quarantaine gehouden.

Het filiaal in het Negenmanneke opent een week later; op woensdag 3 juni. Hier gelden de normale openingsuren: woensdag van 14 uur tot 16 uur en zaterdag van 10 uur tot 12 uur. De bibliotheekpunten in Ruisbroek in ’t Paviljoentje en Vlezenbeek in De Merselborre gaan open zodra die gebouwen ook open mogen.