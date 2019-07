Giftige blauwalgen ontdekt in Kanaal Brussel-Charleroi: gemeenten verbieden iedereen in de buurt te komen Bart Kerckhoven KVDS

23 juli 2019

07u01 72 Sint-Pieters-Leeuw De gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw, Grimbergen en Vilvoorde hebben een recreatieverbod ingesteld op delen van het Kanaal Charleroi-Brussel en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Landbouwers mogen er ook geen water meer oppompen. Reden is de aanwezigheid van blauwalgen. Die geven giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.

De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, irritatie van de slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid en diarree tot koorts. Watervogels en vissen kunnen zelfs sterven door de blauwalgen.

Meldpunt

Sint-Pieters-Leeuw werd over de aanwezigheid van blauwalgenbloei geïnformeerd via het centrale meldpunt Blauwalgen van de Vlaamse Milieumaatschappij. De problemen situeren zich op het Kanaal naar Charleroi in de omgeving van Ruisbroek en Anderlecht. Het captatieverbod voor het besproeien van landbouwgewassen en drinkwater voor vee geldt voor het volledige stuk. Er geldt eveneens een verbod op elke vorm van zachte recreatie, zoals zwemmen, binnen een straal van 100 meter van de drijflaag.





Grimbergen en Vilvoorde werden door hetzelfde meldpunt gewezen op de aanwezigheid van blauwalgengroei ter hoogte van het Insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde. Beide gemeenten vaardigen daarom voor hun grondgebied een captatieverbod uit voor water uit het kanaal. Elke vorm van zachte recreatie is ook hier verboden binnen een straal van 100 meter.