Gemeenteschool ’t Populiertje krijgt nieuwbouw van zes miljoen euro Bart Kerckhoven

21 december 2019

14u34 0

De kinderen van basisschool ’t Populiertje in het Leeuwse gehucht Zuun zullen in 2024 les kunnen volgen in een gloednieuw schoolgebouw. Dat is alvast het plan van het schepencollege. In de meerjarenplanning is 6 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuwe school op dezelfde campus. Het huidige gebouw van ’t Populiertje is helemaal verouderd en een studie die de gemeente bestelde wees al uit dat verbouwen duurder zou uitkomen dan een nieuwbouw te zetten. Het gemeentebestuur vraagt subsidies aan en hoopt de komende jaren de plannen dus verder uit te kunnen werken.