Gemeentescholen starten nieuw jaar met tien extra laptops voor de leerlingen Bart Kerckhoven

28 augustus 2019

08u47 0 Sint-Pieters-Leeuw De gemeentescholen Den Top, Wegwijzer en ’t Populiertje digitaliseren verder en dus investeerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in nieuwe laptops. Er werden 31 nieuwe exemplaren aangekocht.

“We willen als gemeente inzetten op de digitalisering van het onderwijs”, zegt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Ook de communicatie tussen school en ouders zal vanaf nu in onze gemeentescholen digitaal verlopen via smartschool . Op die manier willen we efficiënter en milieuvriendelijker communiceren. Op vraag van ouders die minder vertrouwd zijn met de digitale wereld, blijft de optie om te kiezen voor een papieren communicatie wel mogelijk.”

Elke school kan dus rekenen op tien nieuwe laptops waarbij de leerlingen dan ook digitaal aan de slag kunnen in de klas. Ook in het kleuterschooltje Puur Natuur wordt een laptop geïnstalleerd. Zo kunnen ook de kleuters al aan de slag met een laptop.