Gemeentescholen Sint-Pieters-Leeuw klaar om vrijdag opnieuw kinderen te ontvangen Bart Kerckhoven

14 mei 2020

14u19 5 Sint-Pieters-Leeuw De drie gemeentescholen in Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar om vanaf vrijdag opnieuw kinderen te ontvangen. Het gemeentebestuur nam extra maatregelen zodat de leerlingen, kleuters en het personeel veilig terug kunnen keren.

“We voorzien noodopvang volgens de voorgeschreven maatregelen”, zegt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Voor de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar die naar de noodopvang komen, zal er ook pre-teaching op school worden voorzien. In de drie gemeentescholen zullen zowel het eerste, tweede als zesde leerjaar opstarten. Tegelijk zal er dus ook pre-teaching georganiseerd worden waarbij leerkrachten filmpjes online zetten.”

In de gebouwen werden aanpassingen gedaan zodat er zoveel mogelijk afstand kan bewaard worden en tegelijk ook zo hygiënisch mogelijk kan gewerkt worden. “Er was al voldoende sanitair aanwezig en er werden nu ook nog extra wasbakjes voorzien”, zegt Speeckaert. “Er worden aparte in- en uitgangen voorzien voor de kinderen die les volgen en voor de kinderen in de noodopvang.”

Extra begeleiding

De gemeente kan indien nodig de scholen lokalen ter beschikking stellen voor de noodopvang. Daarvoor worden gebouwen ‘opvangproof’ gemaakt. Waar het nodig is, worden de kwetsbare kinderen ook geholpen. “Wij hebben laptops en tablets uitgedeeld aan die kwetsbare kinderen”, zegt Speeckaert nog. “Voor de kinderen die moeite hebben met de computer zal er via het Huis van het Kind begeleiding voorzien worden. Zo zullen buurtwerkers ingeschakeld worden om langs te gaan en die kinderen te helpen met het gebruik van de laptop, tablet en smartschool.”