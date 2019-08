Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw blaast Kermis Negenmanneke nieuw leven in Bart Kerckhoven

20 augustus 2019

11u08 7 Sint-Pieters-Leeuw Kermis Negenmanneke moet op zaterdag 31 augustus opnieuw een feest worden dat de mensen samenbrengt en dus wordt er voor het eerst door de gemeente in de namiddag animatie voorzien.

Het nieuwe gemeentebestuur wil de kermis in het gehucht Negenmanneke uitbouwen tot een groter feest en dat is dit jaar al te merken. “We voorzien een namiddagprogramma op het gemeentelijk podium dat we zaterdag op het autovrije Weerstandsplein plaatsen”, legt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA) uit. “Dit plein is een heel gezellig plein en leent zich prima tot muziekoptredens in openlucht. Het is een eerste stap, want de komende jaren willen we stelselmatig een tandje bijsteken en hopen we dat andere lokale partners aansluiten. Het moet een blijvend topmoment worden in Negenmanneke.”

Met die partners wordt nadien ook gepraat. “Na deze eerste editie willen we graag overleggen met anderen om na te gaan hoe we dit evenement elk jaar wat rijker kunnen maken”, zegt schepen van Markten, Foren en Feestelijkheden Marleen De Kegel (N-VA). “We kijken alvast uit naar ideeën van iedereen die mee op de kar wil springen.”

Kermis Negenmanneke start op 31 augustus om 12 uur en eindigt om 22 uur. Zaterdagnamiddag staat er tijdens de kermis een dansoptreden van de Leeuwse Turnkring gepland en ook Rudi Tastenoe, Aissa en Andy Swingstar zorgen alvast voor een muzikale namiddag. Ook de straattheateract Krijmfresj zal te zien zijn dankzij het Cultureel Centrum Coloma. Nadien zorgen de uitbaters van café De Weerstand nog voor een uitsmijter met een optreden van een lokale band uit het Negenmanneke: Octopus.